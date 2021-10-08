ЧМ-2022, Южная Америка, квалификация, 11-й тур

Венесуэла – Бразилия – 1:3

Голы: Рамирес, 11 – Маркиньос, 71, Барбоза, 85 (пен.), Антони, 90+5

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В очередном поединке отбора на ЧМ-2022 Венесуэла принимала сборную Бразилии. В основе гостей с первых минут вышел нападающий Динамо Эрик Рамирес и провел на поле весь матч. Более того, уже на 11-й минуте представитель киевлян сумел вывести свою команду вперед: он мастерски замкнул навес с правого фланга, нанеся кинжальный удар головой в нижний угол ворот – Алиссон был бессилен. Этот гол стал для Рамиреса дебютным за национальную команду.

Венесуэльцы держались до середины второй сорокапятиминутки, пока Маркиньос не восстановил статус-кво – представитель ПСЖ откликнулся на подачу с углового и головой переправил мяч в ворота. Кипер в падении отреагировал, но руками переправил сферу в сетку. За 5 минут до конца матча Барбоза с пенальти удвоил, а уже в добавленное время Антони оказался один перед вратарем и результативно замкнул подачу с угла штрафной.

Победа принесла Бразилии 27 очков и закрепила на первой строчке, Венесуэла с четырьмя пунктами – последняя.

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