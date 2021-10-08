ЧС-2022, Південна Америка, кваліфікація, 11-й тур

Венесуела – Бразилія – 1:3

Голи: Рамірес, 11 – Маркіньйос, 71, Барбоза, 85 (пен.), Антоні, 90+5

"Поки що Рамірес не сильно вражає": Циганик назвав найкращого форварда Динамо на цей момент

У черговому поєдинку відбору на ЧС-2022 Венесуела приймала збірну Бразилії. В основі гостей з перших хвилин вийшов нападник Динамо Ерік Рамірес і провів на полі весь матч. Ба більше, вже на 11-й хвилині представник киян зумів вивести свою команду вперед: він майстерно замкнув навіс з правого флангу, завдавши кинжального удару головою у нижній кут воріт – Аліссон був безсилий. Цей гол став для Раміреса дебютним за національну команду.

Венесуельці тримались до середини другої сорокап'ятихвилинки, аж поки Маркіньйос не відновив статус-кво – представник ПСЖ відгукнувся на подачу з кутового і головою переправив м'яч у ворота. Кіпер у падінні відреагував, але руками переправив сферу у сітку. За 5 хвилин до завершення матчу Барбоза з пенальті подвоїв, а вже у доданий час Антоні опинився один перед воротарем і результативно замкнув подачу з кута штрафного майданчика.

Перемога принесла Бразилії 27 очок і закріпила на першій сходинці, Венесуела з чотирма пунктами – остання.

Що потрібно збірній України для путівки в плей-офф відбору на ЧС-2022: всі розклади перед вирішальним етапом