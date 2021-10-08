Цього разу пощастило Парагваю, який приймав збірну Аргентини в рамках відбору на чемпіонат світу.

Рамірес забив Бразилії у матчі відбору до ЧС-2022 – гол форварда Динамо не допоміг Венесуелі вистояти проти "селесао"

Після фінального свистка на поле вибігла група місцевих вболівальників, які по черзі почали фотографуватися з Мессі. Зірковий гість був не в найкращому гуморі, оскільки поєдинок завершився нульовою нічиєю. Втім, це взагалі не турбувало мисливців за селфі – вони отримали бажане і з усмішками на обличчях покинули поле.

Додамо, що в наступному турі відбору Аргентина вдома прийматиме принципового суперника – уругвайців.

"Грати так, наче не буде завтра". Правила життя Джока Стіна – шотландця, який першим привіз до Британії Кубок чемпіонів