Мессі зазнав атаки парагвайських мисливців на селфі – зірка був не в найкращому гуморі
Приїзд Ліонеля Мессі доводить до екстазу фанатів з будь-якого куточку світу.
Цього разу пощастило Парагваю, який приймав збірну Аргентини в рамках відбору на чемпіонат світу.
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Після фінального свистка на поле вибігла група місцевих вболівальників, які по черзі почали фотографуватися з Мессі. Зірковий гість був не в найкращому гуморі, оскільки поєдинок завершився нульовою нічиєю. Втім, це взагалі не турбувало мисливців за селфі – вони отримали бажане і з усмішками на обличчях покинули поле.
Додамо, що в наступному турі відбору Аргентина вдома прийматиме принципового суперника – уругвайців.
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