Звездный аргентинец подпишет с клубом новый контракт на 2 года, сообщает авторитетный инсайдер Кристиан Мартин.

Каждый хочет фото с Месси – игроки Барселоны "разрывали" Лео после триумфа в Кубке Испании и нового рекорда капитана

Жоан Лапорта смог убедить капитана перспективами проекта. Первый шаг – приглашение нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро, который является кумом Лео. Клуб готовит солидную трансферную кампанию, в ходе которой должны прийти два центрбека, два латераля, один игрок центра поля и форвард.

Напомним, Месси находится в структуре Барселоны с 2002 года. Аргентинец не спешил подписывать новый контракт, что породило слухи о его летнем переходе в ПСЖ или Манчестер Сити.

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