Барселона выиграла Кубок Испании, добыв первый трофей под руководством Рональда Кумана. Каталонцы разгромили Атлетик Бильбао со счетом 4:0. Дубль оформил Лионель Месси, а еще по голу в свой актив записали Антуан Гризманн и Фрэнки де Йонг.

Атлетик – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

После церемонии награждения Месси стоял на поле и позировал с трофеем. И вдруг спонтанно возник флешмоб – каждый футболист "сине-гранатовых" начал подходить к Лионелю и делать совместное фото с Кубком и капитаном команды. Видео уже стало вирусным в соцсетях – фанаты шутят, что после такого Месси обязан подписать новый контракт с клубом.

К слову, этот трофей стал для 33-летнего аргентинца уже 35-м в футболке Барселоны. Лионель обновил свой же рекорд по количеству трофеев, оставаясь самым титулованным футболистом в истории не только Барсы, но и всего испанского футбола. Напомним, Месси дебютировал за "кулес" в 2005 году.

Кроме уже добытого Кубка, Барселона еще сохраняет шансы и на чемпионство. За 8 туров до финиша Ла Лиги команда Кумана идет третьей, отставая от лидера на 2 пункта.

Барселона выиграла Кубок Испании, уничтожив Атлетик: "кулес" готовы к чемпионству, новые рекорды Месси, де Йонг – MVP