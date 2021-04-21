Зірковий аргентинець підпише з клубом новий контракт на 2 роки, повідомляє авторитетний інсайдер Крістіан Мартін.

Кожен хоче фото з Мессі – гравці Барселони "розривали" Лео після тріумфу в Кубку Іспанії та нового рекорду капітана

Жоан Лапорта зміг переконати капітана перспективами проекту. Перший крок – запрошення нападника Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, який є кумом Лео. Клуб готує солідну трансферну кампанію, упродовж якої повинні прийти два центрбеки, два латералі, один гравець центра поля і форвард.

Нагадаємо, Мессі перебуває у структурі Барселони з 2002 року. Аргентинець не поспішав підписувати новий контракт, що породило чутки про його літній перехід у ПСЖ або Манчестер Сіті.

Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі