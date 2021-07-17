Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси устанавливает новые достижения не только на футбольном поле.

Одна из последних фотографий на странице Лионеля Месси в Instagram собрала более 19 млн лайков, что является рекордом платформы среди публикаций на спортивную тематику, сообщает Marca.

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На рекордном фото изображен счастливый форвард с трофеем Копа Америка-2021. Напомним, в финале турнира национальная команда Аргентины минимально обыграла сборную Бразилии (1:0). Месси отличился 4-мя голами на континентальном первенстве.

Напомним, вечный оппонент Лионеля Криштиану Роналду является рекордсменом Instagram по количеству подписчиков – 314 млн.

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