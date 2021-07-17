Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі встановлює нові досягнення не лише на футбольному полі.

Одна з останніх світлин на сторінці Ліонеля Мессі в Instagram зібрала понад 19 млн лайків, що є рекордом платформи серед публікацій на спортивну тематику, повідомляє Marca.

"Бл**ь, ти мене обіграв": Неймар написав Мессі емоційного листа після поразки у фіналі Копа Амеріка

На рекордному фото зображений щасливий форвард з трофеєм Копа Амеріка-2021. Нагадаємо у фіналі турніру національна команда Аргентини мінімально обіграла збірну Бразилії (1:0). Мессі відзначився 4-ма голами на континентальній першості.

Нагадаємо, вічний опонент Ліонеля Кріштіану Роналду є рекордсменом Instagram за кількістю підписників – 314 млн.

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