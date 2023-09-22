Защитник Интера Майами Сергей Кривцов признался, что его одноклубник Лионель Месси внес свой вклад в помощь Украине, которая страдает от российской агрессии.

Звездный чемпион мира-2022 приобщился к фандрайзинговой платформе United24, запущенной в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Цель – сбор средств в поддержку Украины. Как выяснилось, свою долю внес и 7-кратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.

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"Я знаю, что Лео Месси уже передал свою игровую футболку из сборной Аргентины на фонд United24. Разговаривал и с Серхио Бускетсом.

Конечно, нет такого, что они просят показать меня какие-то видео с передовой или танковые бои. Но они расспрашивают о ситуации, которая сейчас. Я рассказываю, что знаю. Все сочувствуют", – рассказал Сергей Кривцов в эфире Sport Arena.

Напомним, Интер Майами с Месси и Кривцовым уже выиграли первый трофей в истории клуба, завоевав Кубок лиг.

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