"Как выглядит мой обычный день в Майами? Мы просыпаемся вместе с детьми в 7 утра, отвозим их в школу. Я ставлю себе будильник на мобильном телефоне. Завтракаем, отвозим детей в школу, после чего я ежу в клуб. Начинаем рано.

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Есть ли в Интере штрафы за опоздания? Да, в клубе есть четкое расписания и штрафы. Я приезжаю на тренировку, тренируюсь, и возвращаюсь домой в час дня. Мы принимаем ланч с Антонеллой, после чего уходим вздремнуть или смотрим сериалы, фильмы... Да что угодно.

В три часа дня мы забираем детей из школы и везём их на тренировку. Вообще мы планировали отдать детей в другую школу, но она располагалась дальше от дома, поэтому клуб посоветовал мне другую школу. Дети обожают футбол, все трое. Они тоже родились с любовью к нему", – приводит слова Месси аргентинское издание Ole.

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