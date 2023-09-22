Захисник Інтера Маямі Сергій Кривцов зізнався, що його одноклубник Ліонель Мессі зробив свій внесок у допомогу Україні, яка страждає від російської агресії.

Зірковий чемпіон світу-2022 долучився до фандрайзингової платформи United24, яку запустили у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мета – збір коштів на підтримку України. Як з'ясувалося, свою частку вніс і 7-разовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі.

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"Я знаю, що Лео Мессі вже передав свою ігрову футболку зі збірної Аргентини на фонд United24. Розмовляв і з Серхіо Бускетсом.

Звісно, немає такого, що вони просять показати мене якісь відео із передової чи танкові бої. Але вони розпитують про ситуацію, якає зараз. Я розповідаю, що знаю. Всі співчувають", – розповів Сергій Кривцов в ефірі Sport Arena.

Нагадаємо, Інтер Маямі з Мессі та Кривцовим вже виграли перший трофей в історії клубу, здобувши Кубок ліг.

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