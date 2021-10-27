Чемпионат мира по футболу 1978 года в Аргентине был окутан многими скандалами и интригами. Хозяевам пришлось приложить невероятные усилия, чтобы проложить себе путь к победе.

Проведение турнира в Аргентине было далеко не самым легким путём для ФИФА. Страну трясло от политических изменений, и одна из сильнейших команд мира не могла помочь организационным нюансам. К счастью, все прошло удачно, и у футбольной истории появилась еще одна яркая страница.

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Выбор хозяев

ФИФА обещала Аргентине право на проведение Мундиаля еще в 1964 году, а уже в 1966 году официально объявила ее хозяином чемпионата мира-1978.

Новый президент ФИФА Жоао Авеланж грезил идеей расширения турнира, но в 1974 году Аргентина сказала, что не сможет принять ни 24, ни 20 команд.

Несмотря на большой отрезок времени на подготовку, организаторы не успевали по срокам, а за два года до Мундиаля власть в стране захватила военная хунта.

Омар Актис, отвечавший за подготовку к турниру, погиб при загадочных обстоятельствах. Команды не пылали желанием ехать в Южную Америку, но ФИФА не собиралась отступать и дала Аргентине кредит в 500 миллионов долларов для того, чтобы привести в порядок стадионы и достойно подготовиться к соревнованиям. Формат был старым – две группы, победители – в финале, вторые места сражаются за "бронзу".

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Слезы Марадоны

16-летний Диего Марадона начинал сиять на футбольном небосводе и постепенно превращался в одну из главных футбольных надежд страны. Но характер молодого нападающего не понравился главному тренеру команды Сезару Луису Менотти.

Жесткий специалист не привык, когда его решения обсуждались или подвергались сомнениям, а молодой талант позволял себе на тренировках подобные вещи. В итоге это стоило ему места в заявке команды на Мундиаль.

Молодой Диего звонил Менотти и умолял изменить решение, но тренер не подвергался никаким уговорам. Если бы Аргентина провалила турнир – Сезару пришлось бы пережить ад из-за того, что не взял таланта. К счастью для него, у судьбы были другие планы.

А Марадона носил обиду на тренера всю свою жизнь. "У меня на сердце шрам, который никогда не заживает", – говорил Диего. Через 8 лет Марадона поднимет золотой кубок над головой и отквитается за турнир, из заявки на который его вычеркнули за 13 дней до начала.

Позорный выход из группы

В квартете В за путевку в финал боролись Бразилия, Аргентина, Польша и Перу. Ожесточенное сражение между сильнейшими командами Южной Америки завершилось вничью, а затем команды обыграли Польшу. Бразилия не ощутила сопротивления от Перу и возглавила группу.

Аргентине для выхода в финал нужно было побеждать перуанцев как минимум 4:0. Хозяева праздновали викторию с еще большим счетом – 6:0. Обиженные "селесао" заявили о подкупе, но доказательств не имели. Как впоследствии выяснилось, генерал Хорхе Видаль выдал игрокам Перу по 20 тысяч долларов, договорился с военными о бесплатных сотнях тысяч тонн пшеницы, а руководство страны задобрил чемоданом с деньгами. Путем столь нетривиальных манипуляций Аргентина оказалась в финале домашнего чемпионата мира.

Финал без испуганного Кройффа

Задолго до турнира Нидерланды просили ФИФА отложить или перенести турнир, а звездный Йоханн Кройфф отказался уезжать в Аргентину из соображений безопасности собственной семьи. И даже без "Летучего голландца" команда претендовала на победу в турнире.

Счет открыл Марио Кемпес, но в конце игры оранжевые восстановили статус-кво. Они даже могли вырывать победу, но удача в тот вечер была на стороне хозяев.

На овертаймы у Нидерландов не хватило сил, и Аргентина благодаря точным ударам того же Кемпеса и Бертони одержала победу, которую будет долго праздновать вся страна. Улыбку счастья выдаст даже обиженный Диего Марадона, ведь золотой кубок Мундиаля даст его стране мощный толчок к новым футбольным победам.