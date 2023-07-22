Лионель Месси – главный герой своего дебютного матча за Интер Майами. Футболист принес победу команде Бекхэма, забив в дополнительное время встречи с Крус Асуль.

"Камон! Было очень важно начать этот Кубковый матч с победы для нас и наших фанатов. Мы продолжаем!" – написал Месси на своей странице в Instagram.

Месси феерично дебютировал за Интер Майами – чемпион мира чудо-голом вырвал победу для Кривцова и Ко в добавленное время

Напомним, этой ночью в США произошло грандиозное событие – за Интер Майами официально дебютировал Лионель Месси. Аргентинец появился на поле на 54-й минуте вместе с еще одним звездным новичком – Серхио Бускетсом.

В своем дебютном матче Лионель принес победу своей команде, четко пробив в левую девятку со штрафного в дополнительное время, доведя до экстаза болельщиков и семейство Бекхэмов.

Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным состязанием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.