Ліонель Мессі – головний герой свого дебютного матчу за Інтер Маямі. Футболіст приніс перемогу команді Бекхема, забивши в додатковий час зустрічі з Крус Асуль.

"Камон! Було дуже важливо розпочати цей Кубковий матч з перемоги для нас і наших фанатів. Ми продовжуємо!" – написав Мессі на своїй сторінці в Instagram.

Мессі феєрично дебютував за Інтер Маямі – чемпіон світу диво-голом вирвав перемогу для Кривцова і Ко у доданий час

Нагадаємо, цієї ночі у США відбулась грандіозна подія – за Інтер Маямі офіційно дебютував Ліонель Мессі. Аргентинець з'явився на полі на 54-й хвилині разом зі ще одним зірковим новачком – Серхіо Бускетсом.

У своєму дебютному матчі Ліонель приніс перемогу своїй команді, чітко пробивши у ліву дев'ятку зі штрафного в додатковий час, довівши до екстазу вболівальників і сімейство Бекхемів.

Leagues Cup – клубний турнір, у якому виступають команди зі США та Мексики. З цього року він став офіційним змаганням під егідою КОНКАКАФ. Команди, які посіли три перші місця в Leagues Cup, автоматично кваліфікуються у Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.