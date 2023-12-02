"Всегда буду стараться конкурировать на максимуме, и я первый узнаю буду ли на ЧМ-2026. Я также осознаю, что перешел в менее конкурентоспособную лигу, но важно как со всем справляется игрок.

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Пока я чувствую, что со мной все хорошо и могу продолжать вносить свой вклад, собираюсь продолжать. Сегодня единственное, о чем я думаю – это попасть на Кубок Америки и иметь возможность в нем соревноваться, выиграть его.

Тогда время покажет. В 2026 году я достигну такого возраста (39 лет), когда обычно не принимают уже участие в чемпионате мира. Не думаю об этом. Казалось, что после победы в 2022 году завершу выступать за сборную, но этого не произошло. Мне хорошо в команде, которая очень объединенная, очень сильная. Я хочу воспользоваться всем этим, не думая о ближайших двух-трех годах.

Я не думаю о Чемпионате мира и не говорю на 100 процентов, что меня там не будет, потому что все может случиться. Учитывая мой возраст, самым нормальным является то, что меня там не будет", – цитирует аргентинца ESPN.

Напомним, что сейчас сборная Аргентины лидирует в своей группе отбора к ЧМ-2026. "Альбиселесте" набрали 15 очков в шести турах.

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