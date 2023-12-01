Аргентина и Мали разыграли бронзовые медали юношеского чемпионата мира в Индонезии.

Чемпионат мира U-17, матч за третье место

Аргентина – Мали – 0:3

Голы: И. Диарра, 9, М. Думбия, 45, Макалу, 48

Аргентина считалась фаворитом, но первый тайм перечеркнул все прогнозы. Мали под аккомпанемент ливня получило комфортное преимущество в 2 мяча. Капитан африканцев Ибрагим Диарра бильярдно пробил в нижний угол, а Мамаду Думбия головой замкнул подачу партнера со штрафного.

Украина сохранила место в обновленном рейтинге ФИФА – ничья с Италией не пошатнула позиции команды Реброва

В дебюте второго тайма аргентинцы испытали тотальное унижение. Хамиду Макалу "кинул" между ног одному защитнику, финтом убрал другого и кипера, а затем легонько покатил в пустые ворота – 3:0! Этот счет продержался до финального свистка, хотя моментов еще хватало.

Мали забирает бронзовый комплект наград, а завтра (2 декабря) определится победитель турнира в европейском дерби Германия – Франция.

"Шевченко играл вопреки логике": талант Кварцяного восхищался Динамо, бил рекорды с пенальти и закрыл Виери