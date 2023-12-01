Аргентина разгромно проиграла Мали в матче за бронзу ЧМ U-17 – видео избиения
Аргентина и Мали разыграли бронзовые медали юношеского чемпионата мира в Индонезии.
Чемпионат мира U-17, матч за третье место
Аргентина – Мали – 0:3
Голы: И. Диарра, 9, М. Думбия, 45, Макалу, 48
Аргентина считалась фаворитом, но первый тайм перечеркнул все прогнозы. Мали под аккомпанемент ливня получило комфортное преимущество в 2 мяча. Капитан африканцев Ибрагим Диарра бильярдно пробил в нижний угол, а Мамаду Думбия головой замкнул подачу партнера со штрафного.
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В дебюте второго тайма аргентинцы испытали тотальное унижение. Хамиду Макалу "кинул" между ног одному защитнику, финтом убрал другого и кипера, а затем легонько покатил в пустые ворота – 3:0! Этот счет продержался до финального свистка, хотя моментов еще хватало.
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