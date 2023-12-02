"Завжди намагатимуся конкурувати на максимумі і я перший дізнаюся, чи буду на ЧС-2026. Я також усвідомлюю, що перейшов до менш конкурентоспроможної ліги, але важливо як з усім справляється гравець.

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Поки я відчуваю, що зі мною все добре і можу продовжувати робити свій внесок, збираюся продовжувати. Сьогодні єдине, про що я думаю – це потрапити на Кубок Америки та мати змогу в ньому змагатися, виграти його.

Тоді час покаже. У 2026 році я досягну такого віку (39 років), коли зазвичай не беруть вже участь в чемпіонаті світу. Не думаю про це. Здавалось, що після перемоги у 2022 році завершу виступати за збірну, але цього не сталося. Мені добре в команді, яка дуже об'єднана, дуже сильна. Я хочу скористатися всім цим, не думаючи про наступні два-три роки.



Я не думаю про чемпіонат світу і не кажу на 100 відсотків, що мене там не буде, тому що все може трапитися. Враховуючи мій вік, найнормальнішим є те, що мене там не буде", – цитує аргентинця ESPN.

Нагадаємо, що наразі збірна Аргентини лідирує у своїй групі відбору до ЧС-2026. "Альбіселесте" набрали 15 очок в шести турах.

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