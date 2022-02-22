Нападающий ПСЖ Лионель Месси надеется, что его супертрио с Неймаром и Мбаппе останется нетронутым на следующий сезон.

"Ди Марию и Нея я знал раньше по играм сборных. В Барселоне мы играли вместе с Неймаром, а вот Мбаппе был мне незнаком на поле и за его пределами. Понемногу мы понимаем друг друга гораздо лучше. Прежде всего, узнаем друг друга на поле, чтобы увидеть, насколько нам комфортно вместе.

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Конечно, очень приятно быть на поле с лучшими. Мне посчастливилось долго делать это в Барселоне, я всегда играл с лучшими. Теперь похожая ситуация в Париже. Я счастлив и с нетерпением жду продолжения этого сотрудничества", – заявил Месси в интервью официальному сайту ПСЖ.

Напомним, аргентинец присоединился к французскому гранду прошлым летом на правах свободного агента. Мбаппе планирует бесплатное бегство в Реал, поскольку его контракт с ПСЖ истекает в июне этого года.

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