"Ді Марію і Нея я знав раніше через ігри збірних. У Барселоні ми грали разом з Неймаром, а от Мбаппе був мені незнаймомим на полі та за його межами. Потроху ми розуміємо один одного набагато краще. Перш за все, пізнаємо один одного на полі, щоб побачити, наскільки нам комфортно разом.

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Звичайно, дуже приємно бути на полі з найкращими. Мені пощастило довго робити це у Барселоні, я завжди грав з найкращими. Тепер схожа ситуація в Парижі. Я щасливий і з нетерпінням чекаю на продовження цієї співпраці", – заявив Мессі в інтерв'ю офіційному сайту ПСЖ.

Нагадаємо, аргентинець приєднався до французького гранда минулого літа на правах вільного агента. Мбаппе планує безкоштовну втечу в Реал, оскільки його контракт з ПСЖ завершується у червні цього року.

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