Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не стал издеваться над бразильцами, которых победил в финале Копа Америка.

Капитан "альбиселесте" спустил с небес на землю Родриго де Пауля, который хотел задеть принципиального соперника.

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Во время празднований хавбек Атлетико начал было петь унизительную песню в адрес бразильцев, но Месси немедленно остановил эту провокацию. Спорить с легендой никто не посмел.

Напомним, Аргентина выиграла Копа Америка впервые с 1993 года, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Звезда Барселоны отметился 4 голами и 5 ассистами.

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