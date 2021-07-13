Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не став знущатися з бразильців, яких переміг у фіналі Копа Амеріка.

Капітан "альбіселесте" спустив з небес на землю Родріго де Пауля, який хотів зганьбити принципового суперника.

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Під час святкувань хавбек Атлетіко почав було співати принизливу пісню на адресу бразильців, але Мессі негайно зупинив цю провокацію. Сперечатися з легендою ніхто не посмів.

Нагадаємо, Аргентина виграла Копа Амеріка вперше з 1993 року, а Мессі був визнаний найкращим гравцем турніру. Зірка Барселони відзначився 4 голами та 5 асистами.

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