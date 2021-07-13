Мессі зупинив спробу принизити збірну Бразилії – відео благородного вчинку капітана аргентинців
06:00 - Читать на русском
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не став знущатися з бразильців, яких переміг у фіналі Копа Амеріка.
завершено
Капітан "альбіселесте" спустив з небес на землю Родріго де Пауля, який хотів зганьбити принципового суперника.
"Бл**ь, ти мене обіграв": Неймар написав Мессі емоційного листа після поразки у фіналі Копа Амеріка
Під час святкувань хавбек Атлетіко почав було співати принизливу пісню на адресу бразильців, але Мессі негайно зупинив цю провокацію. Сперечатися з легендою ніхто не посмів.
Нагадаємо, Аргентина виграла Копа Амеріка вперше з 1993 року, а Мессі був визнаний найкращим гравцем турніру. Зірка Барселони відзначився 4 голами та 5 асистами.
Антифутбол на Маракані, або Чому вирішує Ді Марія, а вітають Мессі
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter