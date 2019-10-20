Месси опубликовал ретро-фото с будущей женой – милость дня

Украина — 17:17 332
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Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ
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Лацио – Аталанта: активный Малиновский в безумном матче – часто бил по воротам и обострял в некомфортных условияхИталия — 19 окт 1334
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Эвертон – Вест Хэм: Ярмоленко стал жертвой "вируса ФИФА" в Ливерпуле – магия старых знакомых Украины, кризис лондонцевАнглия — 19 окт 2231
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Ярмоленко поразил легенду Вест Хэма – от украинца ожидают продолжения феерии в матче с ЭвертономАнглия — 19 окт 455
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Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над ДинамоУкраина — 18 окт 622