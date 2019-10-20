Месси опубликовал ретро-фото с будущей женой – милость дня

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо / Фото из открытых источников

Нападающий Барселоны Лионель Месси ностальгически вспомнил свою юность.

Лионелю Месси уже 32 года и, похоже, аргентинец сам начинает уже это понимать.

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Недавно форвард Барсы опубликовал в instagram свое совместное фото со своей любимой Антонеллой Рокуццо 10-летней давности. "Годы летят", – подписал фотографию Лионель.

Лионель и Антонелла поженились только в 2017 году, хотя встречались еще с подросткового возраста. Пара воспитывает троих сыновей – Тьяго, Матео и Чиро.

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