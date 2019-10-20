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Месси опубликовал ретро-фото с будущей женой – милость дня

17:18 46 Читати українською
Месси опубликовал ретро-фото с будущей женой – милость дня
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо / Фото из открытых источников

Нападающий Барселоны Лионель Месси ностальгически вспомнил свою юность.

Лионелю Месси уже 32 года и, похоже, аргентинец сам начинает уже это понимать.

Месси получил рекордную "Золотую бутсу" из рук своих сыновей

Недавно форвард Барсы опубликовал в instagram свое совместное фото со своей любимой Антонеллой Рокуццо 10-летней давности. "Годы летят", – подписал фотографию Лионель.

Лионель и Антонелла поженились только в 2017 году, хотя встречались еще с подросткового возраста. Пара воспитывает троих сыновей – Тьяго, Матео и Чиро.

Барселона на выезде разгромила Эйбар и возглавила турнирную таблицу Примеры

Los años pasan...

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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Теги
Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания Антонелла Рокуццо
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