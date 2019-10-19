Барселона на выезде разгромила Эйбар и возглавила турнирную таблицу Примеры

В субботнем матче 9-го тура Примеры "блаугранас" легко одолели Эйбар (0:3). Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Каталонцы ожидаемо захватили инициативу с первых минут и уже на 14-й сумели открыть счет. Лангле выполнил классный заброс с собственной половины а-ля Месси на Гризманна, последнему оставалось только разобраться с голкипером "армерос" – 0:1. Быстрый гол немного замедлил игру. Месси ближе к концу тайма мог удвоить преимущество после выхода один на один с Дмитровичем, но немного отпустил мяч в последний момент – голкипер опередил Лионеля.

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На той же минуте, но уже второго тайма Барса забила еще раз. Месси сумел исправиться, воспользовавшись суматохой у ворот соперника, – Суарес запутал защитников, Гризманн подхватил мяч и сразу же отдал на Лионеля, а тот без проблем переиграл кипера – 0:2. Не демонстрируя особо атакующего футбола, гости забили в третий раз. И снова трио на острие атаки сделало этот гол – Гризманн отдал разрезную на Месси, который вместе с Суаресом выбежал на свидание с голкипером, и не пожалел передачи на последнего; Луис забивал уже в пустые.

Легкая победа команды Вальверде в итоге, благодаря которой Барселона минимум на несколько часов возглавила турнирную таблицу Примеры, ожидая осечки Реала и Атлетико.

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