Месси получил рекордную "Золотую бутсу" из рук своих сыновей

Нападающий Барселоны Лионель Месси получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром в Европе сезона 2018/19.

Церемония вручения "Золотой бутсы" прошла довольно необычно – Месси получил награду из рук своих сыновей Тьягу и Матео.

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"Спасибо всем присутствующим, особенно моей семье. Хотел бы отметить Луиса и Жорди (Суарес и Альба, – прим."Футбол 24"), которые очень помогли завоевать эту награду. Без одноклубников я бы не смог этого сделать, эта награда для всей команды", – отметил Месси в комментарии Marca.

Стоит отметить, что награда стала для Лионеля рекордной – уже шестой в коллекции аргентинца. Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов также в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. На счету Лео 36 голов в прошлом чемпионате Испании.

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