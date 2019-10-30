Месси опередил Роналду по количеству голов на клубном уровне

Заочный спор между двумя лучшими нападающими мира продолжает радовать болельщиков футбола.

Аргентинский нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси опередил португальского форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне, сообщает Actu Foot.

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В матче 11-го тура Ла Лиги между Барселоной и Вальядолидом (5:1) Месси оформил дубль и отдал две результативные передачи. Таким образом, аргентинец забил свой 607 и 608 голы на клубном уровне. Для этого Лионелю понадобилось 695 матчей. Роналду, в свою очередь, в 813 матчах отметился 606 раз. В среднем Лионель Месси забивает по 0,87 гола за игру, а Роналду – по 0,75.

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