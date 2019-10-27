Месси назвал лучшего нападающего, которого когда-либо видел

Аргентинский форвард каталонской Барселоны Лионель Месси признался, что считает лучшим форвардом знаменитого бразильского футболиста Роналдо.

"Роналдо был настоящим феноменом. Он лучший из всех нападающих, которых я когда-либо видел. Он был просто невероятный", – приводит слова Месси TyC Sports.

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Напомним, Роналдо выступал в составе таких клубов, как: Крузейро (Бразилия), ПСВ (Нидерланды), Барселона (Испания), Интер (Италия), Реал (Испания), Милан (Италия) и Коринтианс (Бразилия). В составе сборной Бразилии Роналдо дважды становился чемпионом мира (1994, 2002), а также выигрывал Кубок Америки (1997, 1999). В 2011 году бразильский форвард объявил о завершении профессиональной карьеры, а 2018 стал владельцем и президентом испанского клуба Реал Вальядолид, за который выступает наш Андрей Лунин.

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