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Мессі випередив Роналду за кількістю голів на клубному рівні

12:40 1146 Читать на русском
Мессі випередив Роналду за кількістю голів на клубному рівні
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Заочна суперечка між двома найкращими нападниками світу продовжує тішити уболівальників футболу.

Аргентинський нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі випередив португальського форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні, повідомляє Actu Foot.

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У матчі 11-го туру Ла Ліги між Барселоною та Вальядолідом (5:1) Мессі оформив дубль і віддав дві результативні передачі. Таким чином, аргентинець забив свій 607 і 608 голи на клубному рівні. Для цього Ліонелю знадобилось 695 матчів. Роналду, в свою чергу, у 813 матчах відзначився 606 разів. В середньому Ліонель Мессі забиває по 0,87 гола за гру, а Роналду – по 0,75.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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