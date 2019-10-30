Мессі випередив Роналду за кількістю голів на клубному рівні

Заочна суперечка між двома найкращими нападниками світу продовжує тішити уболівальників футболу.

Аргентинський нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі випередив португальського форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні, повідомляє Actu Foot.

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У матчі 11-го туру Ла Ліги між Барселоною та Вальядолідом (5:1) Мессі оформив дубль і віддав дві результативні передачі. Таким чином, аргентинець забив свій 607 і 608 голи на клубному рівні. Для цього Ліонелю знадобилось 695 матчів. Роналду, в свою чергу, у 813 матчах відзначився 606 разів. В середньому Ліонель Мессі забиває по 0,87 гола за гру, а Роналду – по 0,75.

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