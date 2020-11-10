"Антуан перешел в клуб, где Месси управляет всем. Там он одновременно император и монарх. Лионель не очень хорошо воспринял переход Гризманна и плохо относился к Антуану. Месси заставил Гризманна почувствовать это. Я слышал, как Антуан всегда говорил, что у него с Месси нет проблем, но никогда не было обратной ситуации.

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Что касается намерений Месси уйти, то, я считаю, он просто хотел посмотреть, какую роль играет в клубе. Он действительно принимает решения и влияет на других футболистов. Классический Месси! Лионель настолько хорош на поле, насколько плохой за его пределами.

Барса уже давно страдает. Пострадал и Гризманн. В прошлом году, когда он пришел, Месси не разговаривал с ним, не подходил ему. Он сделал все для ужасной адаптации Антуана. Это явно сказалось", – цитирует Олатса Goal со ссылкой на France Football.

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