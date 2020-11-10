"Антуан перейшов у клуб, де Мессі керує всім. Там він одночасно імператор і монарх. Ліонель не дуже добре сприйняв перехід Грізманна і погано ставився до Антуана. Мессі змусив Грізманна відчути це. Я чув, як Антуан завжди говорив, що у нього з Мессі немає проблем, але ніколи не було зворотної ситуації.

Луческу відповів на глузування через випрошування футболки у Мессі

Що стосується намірів Мессі піти, то, я вважаю, він просто хотів подивитися, яку роль відіграє в клубі. Він дійсно ухвалює рішення і має вплив на інших футболістів. Класичний Мессі! Ліонель настільки хороший на полі, наскільки поганий за його межами.

Барса вже давно страждає. Постраждав і Грізманн. У минулому році, коли він прийшов, Мессі не розмовляв з ним, не пасував йому. Він зробив все для жахливої ​​адаптації Антуана. Це явно далося взнаки", – цитує Олатса Goal з посиланням на France Football.

Ібра перевершив Шевченка, арбітри не впізнали Реал, два обличчя Барси та німецька казка – огляд вікенду