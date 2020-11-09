"Видел, что есть много умных людей, которые пытались все интерпретировать. Я играл против Месси 9 раз, тренируя Шахтер. Это нормально, что я знаком с ним, разговаривал с ним. Интерпретации мне показались забавными, они даже не заслуживают реакции", – цитирует Луческу Sport.ro.

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Заметим, что румынский телеведущий Раду Банчу раскритиковал своего соотечественника за то, что Луческу после поединка против Барселоны подошел к Лионелю Месси, который как раз шел с поля, и попросил у того футболку.

Журналист заявил, что "Месси смотрел на Луческу, как дети смотрят на насекомое". Мол, аргентинец понятия не имел, кто именно стоит перед ним.

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