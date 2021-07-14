"Месси не превзойдет Марадону, даже если выиграет 4 чемпионата мира": Кемпес однозначно выбрал между двумя великими
Бывший форвард сборной Аргентины Марио Кемпес не видит поводов для сравнения двух лучших игроков в истории страны.
"Несчастье Марадоны заключается в том, что он заменил Марадону. Очень трудно превзойти Диего с тем идолопоклонством, которое он получил во всем мире.
"Месси заставил всех нас плакать": Лапорта – о контракте звезды на фоне выигрыша Копа Америка
Если Месси хочет быть лучше Марадоны, то может даже не пытаться. Даже если выиграет 4 чемпионата мира, хотя он до сих пор не выиграл даже одного. Не имеет значения, сколько он выиграл или не выиграл. Это никогда не может сравниваться с Диего", – цитирует Кемпеса Marca.
Напомним, недавно Месси выиграл Копа Америка, которая стала его первым титулом в составе сборной Аргентины.
Может сесть в тюрьму – почему Месси не продлил контракт с Барселоной