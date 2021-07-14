"Несчастье Марадоны заключается в том, что он заменил Марадону. Очень трудно превзойти Диего с тем идолопоклонством, которое он получил во всем мире.

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Если Месси хочет быть лучше Марадоны, то может даже не пытаться. Даже если выиграет 4 чемпионата мира, хотя он до сих пор не выиграл даже одного. Не имеет значения, сколько он выиграл или не выиграл. Это никогда не может сравниваться с Диего", – цитирует Кемпеса Marca.

Напомним, недавно Месси выиграл Копа Америка, которая стала его первым титулом в составе сборной Аргентины.

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