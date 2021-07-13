"Месси заставил всех нас плакать": Лапорта – о контракте звезды на фоне выигрыша Копа Америка
Президент Барселоны Жоан Лапорта пытается успокоить фанатов, которые волнуются за сохранение Лионеля Месси.
"Обновление контракта Месси продвигается нормально. Все каталонцы, Барселона, и весь футбольный мир счастливы, ведь Лео выиграл Копа Америка. Очень интересно видеть, как лучший футболист в истории взволнован тем, что выиграл такой титул. Месси в очередной раз заставил всех нас плакать от радости.
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Он очень счастлив, мы все счастливы. Я рад за Лео, который сумел выиграть Копа Америка вместе со своими товарищами по команде, и Аргентина вновь среди элиты. Я счастлив за семью Месси, за Аргентину, за Барселону, которую признают, обожают и любят за связь с Лео", – цитирует Лапорту AS.
Напомним, Месси с 1 июля является свободным агентом, однако Барселона прилагает все усилия для подписания нового контракта с легендой.
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