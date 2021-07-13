"Обновление контракта Месси продвигается нормально. Все каталонцы, Барселона, и весь футбольный мир счастливы, ведь Лео выиграл Копа Америка. Очень интересно видеть, как лучший футболист в истории взволнован тем, что выиграл такой титул. Месси в очередной раз заставил всех нас плакать от радости.

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Он очень счастлив, мы все счастливы. Я рад за Лео, который сумел выиграть Копа Америка вместе со своими товарищами по команде, и Аргентина вновь среди элиты. Я счастлив за семью Месси, за Аргентину, за Барселону, которую признают, обожают и любят за связь с Лео", – цитирует Лапорту AS.

Напомним, Месси с 1 июля является свободным агентом, однако Барселона прилагает все усилия для подписания нового контракта с легендой.

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