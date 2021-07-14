Колишній форвард збірної Аргентини Маріо Кемпес не бачить приводів для порівняння двох найкращих гравців в історії країни.

"Нещастя Марадони полягає в тому, що він замінив Марадону. Дуже важко затьмарити Дієго з тим ідолопоклонством, яке він отримав у всьому світі.

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Якщо Мессі хоче бути кращим за Марадону, то може навіть не намагатися. Навіть якщо виграє 4 чемпіонати світу, хоча він досі не виграв навіть одного. Не має значення, скільки він виграв чи не виграв. Це ніколи не може порівнюватися з Дієго", – цитує Кемпеса Marca.

Нагадаємо, нещодавно Мессі виграв Копа Амеріка, яка стала його першим титулом у складі збірної Аргентини.

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