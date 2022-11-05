Месси остался в Париже и будет лечить воспаление ахиллова сухожилия, информирует официальный сайт чемпионов Франции.

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Травма Месси выглядит не слишком серьезно, поэтому он должен вернуться в общую группу уже на следующей неделе. В лазарете ПСЖ также остаются Кейлор Навас, Преснель Кимпэмбе и Фабиан Руис. Их восстановление близится к завершению, соответственно у Кристофа Галтье будет богатый выбор на последний отрезок перед чемпионатом мира.

Завтра в 14:00 ПСЖ сыграет на поле Лорьяна, который был одной из главных сенсаций сезона и долго преследовал чемпиона. Впрочем, в последних турах "мерлуз" несколько остановились – две ничьи и поражение, а отставание от столичного гранда составляет уже 8 очков.

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