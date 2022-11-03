Мбаппе побил рекорд Месси, Бенфика "ограбила" ПСЖ, Милан – в плей-офф ЛЧ: дайджест новостей от "Футбол 24"
23:05 - Читати українською
Завершающий тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 подарил болельщикам немало знаковых моментов. Детальнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
Форварду ПСЖ Килиану Мбаппе удалось побить специфический рекорд, как и итальянскому Милану, который впервые за 9 лет будет играть "на выбывание" в Лиге Чемпионов.
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