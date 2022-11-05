Мессі залишився у Парижі і буде лікувати запалення ахіллового сухожилля, інформує офіційний сайт чемпіонів Франції.

Барселона та Мессі роблять перші кроки для возз'єднання – відбулася "братська" зустріч у ресторані

Травма Мессі виглядає не надто серйозно, тому він повинен повернутися у загальну групу вже наступного тижня. У лазареті ПСЖ також залишаються Кейлор Навас, Преснель Кімпембе і Фабіан Руїс. Їхнє відновлення наближається до завершення, відповідно Крістоф Гальтьє матиме багатий вибір на останній відтинок перед чемпіонатом світу.

Завтра о 14:00 ПСЖ зіграє на полі Лор'яна, який був однією з головних сенсацій сезону і довго переслідував чемпіона. Втім, в останніх турах "мерлуз" дещо зупинилися – дві нічиї і поразка, а відставання від столичного гранда складає вже 8 очок.

Мбаппе побив рекорд Мессі, Бенфіка "пограбувала" ПСЖ, Мілан – у плей-офф ЛЧ: дайджест новин від "Футбол 24"