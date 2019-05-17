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Месси не поддержал каталонских сепаратистов – Мадрид в восторге

17 мая 14:44 638 Читати українською
Месси не поддержал каталонских сепаратистов – Мадрид в восторге
Лионель Месси / Reuters

На вручении престижной награды от каталонского правительства форвард Барселоны испортил настроение всей присутствуещей элите.

Накануне звезду Барселоны наградили Крестом Святого Георгия, который считается одной из главных наград Каталонии.

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На церемонии состоялся один очень показательный инцидент. Публика, которая собралась для чествования аргентинца, начала аплодировать в знак поддержки каталонских политзаключенных, которые боролись за отделение региона. Впрочем, Месси холодно воспринял эту инициативу и просто опустил руки, пока другие громко хлопали в ладоши.

"Блестящий Месси остановил этот фарс!" – одобрительно прокомментировал решение Лионеля ведущий популярного мадридского телешоу El Chiringuito Хосеп Педрерол.

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Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси
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