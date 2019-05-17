Месси не поддержал каталонских сепаратистов – Мадрид в восторге

На вручении престижной награды от каталонского правительства форвард Барселоны испортил настроение всей присутствуещей элите.

Накануне звезду Барселоны наградили Крестом Святого Георгия, который считается одной из главных наград Каталонии.

Месси отметили одной из крупнейших наград Каталонии

На церемонии состоялся один очень показательный инцидент. Публика, которая собралась для чествования аргентинца, начала аплодировать в знак поддержки каталонских политзаключенных, которые боролись за отделение региона. Впрочем, Месси холодно воспринял эту инициативу и просто опустил руки, пока другие громко хлопали в ладоши.

"Блестящий Месси остановил этот фарс!" – одобрительно прокомментировал решение Лионеля ведущий популярного мадридского телешоу El Chiringuito Хосеп Педрерол.

Мессі у ліверпульській ганьбі Барселони: жертва чи головний винуватець?