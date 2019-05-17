Мессі не підтримав каталонських сепаратистів – Мадрид в захваті

На врученні престижної нагороди від каталонського уряду форвард Барселони зіпсував настрій усій присутній еліті.

Напередодні зірку Барселони нагородили Хрестом Святого Георгія, який вважається однією з головних нагород Каталонії.

Мессі відзначили однією з найбільших нагород Каталонії

На церемонії відбувся один дуже показовий інцидент. Публіка, яка зібралась для вшанування аргентинця, почала аплодувати на знак підтримки каталонських політв'язнів, які боролись за відокремлення регіону. Втім, Мессі холодно сприйняв цю ініціативу і просто опустив руки, поки інші голосно плескали в долоні.

"Блискучий Мессі зупинив цей фарс!" – схвально прокоментував рішення Ліонеля ведучий популярного мадридського телешоу El Chiringuito Жозеп Педрерол.

Мессі у ліверпульській ганьбі Барселони: жертва чи головний винуватець?