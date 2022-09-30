Представители Барселоны немало говорят о возможном воссоединении с Лео Месси, однако у аргентинца другой взгляд.

Для возвращения легендарного аргентинца необходимо решить несколько проблем, которые могут помешать, сообщает Marca. Пока же между сторонами отсутствуют контакты.

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Месси считает, что президент Барселоны Жоан Лапорта предал его, отменив пролонгирование контракта – из-за этого футболист покинул клуб и оказался в ПСЖ. Также Лео недоволен тем, что руководство каталонцев постоянно заявляет о возможном возвращении аргентинца в родную команду.

Чтобы Лионель согласился вернуться, нужно будет избавиться от нескольких игроков и менеджеров (имена не раскрываются, но раньше звучала фамилия Жерара Пике). Также Месси хочет гарантированное место в стартовом составе. К тому же, Барселона должна улучшить финансовое состояние, чтобы позволить себе зарплату суперзвезды. Пока Лео сконцентрирован только на участии на ЧМ-2022, из-за чего не думает о вариантах своей клубной карьеры.

Добавим, что в текущем сезоне Месси сыграл в 11 матчах за ПСЖ, отличившихся 6 голами и 8 ассистами.

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