Диего Симеоне готов пригласить 35-летнего защитника в свой Атлетико, сообщает Fichajes.

ПСЖ хочет сделать очередную подлость Барсе – принципиального соперника "кулес" могут превратить в "испанский Ньюкасл"

В текущем сезоне Пике окончательно выпал из списка важных игроков для Хави – всего 135 минут на поле. Барселона ежегодно платит ветерану около 10 млн евро, а еще должна 52 млн по условиям предыдущих переподписаний. Каталонцы не собираются препятствовать трансферу защитника в Атлетико, но Жерару точно придется сбавлять аппетиты.

Напомним, параллельно клубы пытаются найти компромисс по выкупу Антуана Гризманна. Есть шанс, что зимой маршрут француза повторит и Пике, хотя переход пока все же выглядит маловероятным.

Реал удержал победу над Атлетико в дерби с адским финалом – "сливочные" вернулись на вершину Ла Лиги