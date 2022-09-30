Задля повернення легендарного аргентинця необхідно вирішити кілька проблем, які можуть стати на заваді, повідомляє Marca. Наразі ж між сторонами відсутні контакти.

Мессі покине ПСЖ в кінці сезону та вимагає, щоб Барселона вигнала Піке – ультиматум для камбеку

Мессі вважає, що президент Барселони Жоан Лапорта зрадив його, скасувавши пролонгування контракту – через це футболіст залишив клуб і опинився у ПСЖ. Також Лео незадоволений тим, що керівництво каталонців постійно заявляє про можливе повернення аргентинця до рідної команди.

Аби Ліонель погодився повернутись потрібно буде позбутись кількох гравців та менеджерів (імена не розкриваються, але раніше лунало прізвище Жерара Піке). Також Мессі хоче гарантоване місце у стартовому складі. До того ж Барселона має покращити фінансовий стан, аби дозволити собі зарплату суперзірки. Наразі ж Лео сконцентрований лише на участі на ЧС-2022, через що не думає про варіанти своєї клубної кар'єри.

Додамо, що у поточному сезоні Мессі зіграв у 11 матчах за ПСЖ, в яких відзначився 6 голами та 8 асистами.

Піке може сенсаційно опинитися в Мадриді – Барса не буде заважати, але доведеться зменшити зарплатню