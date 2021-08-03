В то время, пока игроки ПСЖ готовятся к поединку первого тура чемпионата Франции против Труа, который будет сыгран уже 7 августа, 29-летний бразилец все еще находится в отпуске на Ибице. Неймар получил дополнительный отдых из-за участия в Копа Америка, финал которого состоялся 11 июля.

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Похоже, отпуск бразильца удался, а режима он не особо придерживался. В сеть попали несколько фото Неймара. На кадрах видно, что у нападающего есть несколько лишних килограммов, что явно не обрадует наставника парижан Маурисио Почеттино.

Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ из Барселоны за 222 млн евро летом 2017 года. Тот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.

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