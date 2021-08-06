Мессі не гратиме під 10-м номером у ПСЖ, який носить на спині Неймар, повідомляє журналіст Жульєн Мейнарда у Twitter.

Неймар приголомшив зайвою вагою за кілька днів до старту сезону – зірка ПСЖ все ще перебуває у відпустці

Бразильський форвард парижан погодився віддати Ліонелю свій номер, якщо той вирішить все ж приєднатись до французького гранда. У випадку переїзду Мессі у Париж, аргентинець візьме собі 19-й номер, з яким він починав у Барсі та збірній Аргентини.

Нагадаємо, Мессі з Неймаром товаришують з часів спільних виступів за каталонський клуб (2013-2017 роки).

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