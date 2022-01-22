Экс-защитник Ливерпуля Джейми Каррагер усомнился, что Лионель Месси является хорошим трансфером для ПСЖ, и получил ответ от самого аргентинца.

"Я получил личное сообщение от Месси в Instagram. Я не буду его показывать, но там он назвал меня ослом.

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Надеюсь, он смотрит футбол в пятницу вечером с моими комментариями, потому что хочу сказать: Лионель, я тебя очень люблю. Ты величайший игрок всех времен, и по сравнению с тобой я был ослом.

Знаешь, я принимаю это, но ты не попадешь в мою команду лучших игроков в прошлом году. Ты играл очень хорошо, даже если выиграл Кубок Америки летом. Этого мало, чтобы оставить Салаха вне команды", – цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, летом Лионель перебрался из Барселоны в ПСЖ на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Месси провел 16 матчей, в которых отличился 6-ю голами и 5-ю ассистами.

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