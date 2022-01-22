Екс-захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер засумнівався, що Ліонель Мессі є хорошим трансфером для ПСЖ, та отримав відповідь від самого аргентинця.

"Я отримав особисте повідомлення від Мессі в Instagram. Я не показуватиму його, але там він назвав мене ослом.

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Сподіваюся, він дивиться футбол у п'ятницю ввечері з моїми коментарями, бо хочу сказати: Ліонеле, я тебе дуже люблю. Ти найвеличніший гравець усіх часів, і в порівнянні з тобою я був ослом.

Знаєш, я приймаю це, але ти не потрапиш до моєї команди найкращих гравців минулого року. Ти грав досить добре, навіть якщо виграв Кубок Америки влітку. Цього замало, щоб залишити Салаха поза командою", — цитує Каррагера Sky Sports.

Нагадаємо, влітку Ліонель перебрався з Барселони до ПСЖ на правах вільного агента. У нинішньому сезоні Мессі провів 16 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 5-ма асистами.

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