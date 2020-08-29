"Для клуба было бы невероятно получить такого игрока, как Месси. Он мог бы помочь Манчестер Сити сделать следующий шаг – выиграть Лигу чемпионов. Я знаю способ мышления Гвардиолы, поэтому могу представить, что у них двоих будет взаимопонимание.

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Считаю, что у Пепа и Месси все еще есть телефоны друг друга, так что они могут созвониться. Если Месси решил покинуть Барселону, могу только уважать его решение. Давайте выясним – как болельщик Сити, я надеюсь, что Месси присоединится к ним", – цитирует Компани издание The Sun.

Напомним, лидер каталонцев объявил о своем намерении покинуть "блаугранас" – боссы Барселоны требуют 700 млн евро отступных. Следующим клубом 33-летнего футболиста СМИ называют Манчестер Сити.

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