"Для клубу було б неймовірно отримати такого гравця, як Мессі. Він міг би допомогти Ман Сіті зробити наступний крок – виграти Лігу чемпіонів. Я знаю спосіб мислення Гвардіоли, тому можу уявити, що у них двох буде взаєморозуміння.

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Вважаю, що у Пепа і Мессі все ще є телефони один одного, так що вони можуть зідзвонитись. Якщо Мессі вирішив покинути Барселону, можу лише поважати його рішення. Давайте з'ясуємо – як уболівальник Сіті, я сподіваюся, що Мессі приєднається до них", – цитує Компані видання The Sun.

Нагадаємо, лідер каталонців оголосив про свій намір покинути "блаугранас" – боси Барселони вимагають 700 млн євро відступних. Наступним клубом 33-річного футболіста ЗМІ називають Манчестер Сіті.

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