Мессі може покинути Барселону через гучний скандал – іспанська преса прогнозує радикальні наслідки конфлікту

Експерт Mundo Deportivo та El Chiringuito TV Франсіско Хосе Карраско поділився цікавим припущенням щодо наслідків конфлікту між Ліонелем Мессі та технічним директором Барселони Еріком Абідалем.

"Мессі зараз неприємно. За всі роки, коли я спостерігав за ним і насолоджувався грою Ліонеля, я вперше маю відчуття, що він близький до відходу з Барселони. Я ніколи не думав, що казатиму подібне. Мессі вперше однією ногою за дверима Барселони", – поділився Карраско в ефірі El Chiringuito TV.

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Зазначимо, що Франсіско Хосе Карраско є легендою Барселони, відігравши за каталонський клуб 262 матчі в період з 1978 по 1989 роки. Карраско тричі вигравав Кубок володарів кубків, чемпіонат Іспанії та 3 Кубки Іспанії у складі "синьо-гранатових". Нині він працює експертом Mundo Deportivo та El Chiringuito TV та досить близький до Барселони.

Нагадаємо, нещодавно між Ліонелем Мессі та технічним директором Барселони Еріком Абідалем стався конфлікт через заяву француза стосовно звільнення Ернесто Вальверде 13 січня.

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