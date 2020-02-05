toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ

Мессі може покинути Барселону через гучний скандал – іспанська преса прогнозує радикальні наслідки конфлікту

18:03 962 Читать на русском
Мессі може покинути Барселону через гучний скандал – іспанська преса прогнозує радикальні наслідки конфлікту
Ліонель Мессі / Marca

Експерт Mundo Deportivo та El Chiringuito TV Франсіско Хосе Карраско поділився цікавим припущенням щодо наслідків конфлікту між Ліонелем Мессі та технічним директором Барселони Еріком Абідалем.

"Мессі зараз неприємно. За всі роки, коли я спостерігав за ним і насолоджувався грою Ліонеля, я вперше маю відчуття, що він близький до відходу з Барселони. Я ніколи не думав, що казатиму подібне. Мессі вперше однією ногою за дверима Барселони", – поділився Карраско в ефірі El Chiringuito TV.

Мессі публічно наїхав на Абідаля через звільнення Вальверде – у Барселоні розгорівся скандал

Зазначимо, що Франсіско Хосе Карраско є легендою Барселони, відігравши за каталонський клуб 262 матчі в період з 1978 по 1989 роки. Карраско тричі вигравав Кубок володарів кубків, чемпіонат Іспанії та 3 Кубки Іспанії у складі "синьо-гранатових". Нині він працює експертом Mundo Deportivo та El Chiringuito TV та досить близький до Барселони.

Нагадаємо, нещодавно між Ліонелем Мессі та технічним директором Барселони Еріком Абідалем стався конфлікт через заяву француза стосовно звільнення Ернесто Вальверде 13 січня.

Барселона оформила "найпринизливішу відставку тренера" – могли допомогти Україні, а взяли того, кого хотів Шахтар

blog_ava
Росія отримала бан на участь у ЧС-2022, – beIN Sports
12:26
5513
Теги
Головне Іспанія Барселона Барселона Ерік Абідаль Ерік Абідаль Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
31
хв
Баварія
21:45
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук