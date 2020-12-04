"Я пересекался с Месси в 2005 году, и он действительно хотел играть за Кадис. Мы рассматривали возможность подписать перспективных игроков. Там был не только Месси, но и Марсело. Мы как раз поднялись в элиту, и я уже видел Месси за сборную U-20. Его еще никто не знал даже в Аргентине, но мы понимали, на что он способен.

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У меня были хорошие отношения с тогдашним директором Барселоны Бигиристайном, потому что мы и раньше обсуждали некоторых игроков. Мы просили отдать нам Месси, если на него не рассчитывают. В конце концов, этого не произошло, но не потому, что Барселона не хотела его отпускать. Райкард начал выпускать его за первую команду, а затем Месси получил испанский паспорт и больше не был легионером.

Ла Масия ежегодно выпускает многих талантов, но далеко не каждый задерживается в клубе. Если бы это произошло с Месси, то мы были готовы", – рассказал Бенито в комментарии Goal.

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