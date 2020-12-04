"Я перетинався з Мессі у 2005 році, і він справді хотів грати за Кадіс. Ми розглядали можливість підписати перспективних гравців. Там був не лише Мессі, а й Марсело. Ми саме піднялися в еліту, і я вже бачив Мессі за збірну U-20. Його ще ніхто не знав навіть в Аргентині, але ми розуміли, на що він здатен.

Куман відреагував на слова президента Барселони про продаж Мессі

У мене були хороші стосунки з тодішнім директором Барселони Бігірістайном, бо ми й раніше обговорювали деяких гравців. Ми просили віддати нам Мессі, якщо на нього не розраховують. Зрештою, цього не сталося, але не тому, що Барселона не хотіла його відпускати. Райкард почав випускати його за першу команду, а потім Мессі отримав іспанський паспорт і більше не був легіонером.

Ла Масія щороку випускає багатьох талантів, але далеко не кожен затримується у клубі. Якби це сталося з Мессі, то ми були готовими", – розповів Беніто в коментарі Goal.

Помста з минулого для Реала та Ман Юнайтед, нова німецька класика та дербі Північного Лондона: топ-5 матчів євровікенду